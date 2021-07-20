Москва, 20 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В РФ может уменьшиться общая масса иностранной валюты на рынке, но широкие слои населения это вряд ли заметят. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«После выплаты дивидендов акционеры-нерезиденты, как правило, конвертируют доход в валюту и выводят его за рубеж. Скупка больших объемов валюты, конечно, создаёт ее дефицит на рынке. Но это не такой дефицит, при котором невозможно найти доллары в обменных пунктах, просто общая масса валюты на рынке уменьшится. Широкие слои населения вряд ли это заметят, так как у всех желающих по-прежнему останется возможность приобрести валюту. Сложности могут возникнуть только с большими объемами сумм», — сказала Кошелева.

По ее словам, вряд ли можно прогнозировать дефицит валюты дольше, чем на период после получения дивидендов.

«Пополнение резервов Минфином РФ также завершится 5 августа. В связи с чем есть все основания полагать, что уже осенью объём долларов на рынке вернётся к прежним значениям», — подчеркнула эксперт.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какими двумя факторами обусловлен в России повышенный спрос на валюту.