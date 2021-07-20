Москва, 20 июля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. С января по май 2021 года в Россию было ввезено 141,7 тыс. новых автомобилей, что на 82,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

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Отмечается, что за пять месяцев 2021 года в Россию было ввезено машин на сумму 3 млрд 380,9 млн долларов.

В мае текущего года импорт новых авто в РФ составил 31,6 тыс. единиц, что на 5% меньше, чем в апреле этого же года. За указанный месяц в страну было ввезено автомобилей на сумму 713,7 млн долларов.

Что же касается импорта грузовиков, то их в январе — мае ввезли 13,2 тыс. экземпляров (+91,7%) на сумму 876,3 млн долларов. Из них около 2,8 тыс. грузовых машин на сумму 195,1 млн долларов были поставлены в Россию в мае.

Напомним, за первые пять месяцев 2021 года на авторынке России было продано на 38% больше новых грузовых автомобилей, чем год назад (36,6 тыс. экземпляров).

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