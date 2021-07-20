Чита, 20 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Забайкальская железная дорога объявила массовой набор рабочих кадров для строительства инфраструктурных объектов Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Подробности 20 июля сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

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Рекрутинговая кампания проходит под лозунгом «БАМ 2.0. Строй будущее — зарабатывай сейчас». Строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта выполняются в основном сменными вахтами. Заработная плата в зависимости от позиции и региона составляет от 30 до 100 тысяч рублей.

Есть повышающий коэффициент трудового участия и надбавки — северная, районная, вахтовая. Сотрудникам предоставляются благоустроенные жилые вагончики, медицинская страховка в рамках добровольного медицинского страхования. Расходы на проезд с места работы и обратно компенсируются при вахтовом методе труда и при разъездном характере работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» Транссиб адаптируется для пропуска специализированных контейнерных поездов. Благодаря этому уже к 2024 году пропускная способность БАМа и Транссиба увеличится до 180 миллионов тонн. Соответственно в этот период ожидается рост числа транзитных контейнерных перевозок.

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