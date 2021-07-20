Киев, , 10:18 — REGNUM Личные данные депутата Верховной рады Украины Вадима Новинского появились на сайте «Миротворец». Об этом сообщил 20 июля корреспондент ИА REGNUM.

Вадим Новинский Иван Шилов © ИА REGNUM

В описании сказано, что парламентарий является «агентом влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине». Депутат якобы выступает против независимости украинской православной церкви от «РПЦ страны-агрессора».

Напомним, с 2014 года украинские власти и СМИ называют Россию страной-агрессором, пытаясь снять с себя ответственность за начало гражданской войны в Донбассе. Отметим, что в действительности РФ не является стороной данного конфликта, а лишь помогает Украине остановить боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на «Миротворец» были внесены данные российского актёра Алексея Гуськова. Владельцам сайта не понравилось, что актёр поддержал воссоединение Крыма с Россией.

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