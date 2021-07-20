Москва, 20 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Часть бывшей промзоны «Братцево» в Москве будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы», сообщил 20 июля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Строительство

Бывшая промышленная территория расположена в районе Войковский на севере столицы у станции МЦК «Балтийская». Реорганизовать планируется участок площадью 22 гектара.

«Инвестиции по новому объекту превысят 50 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит более 800 млн рублей в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2030 году», — рассказал заместитель мэра.

Он уточнил, что предусмотрено строительство 550 тыс. кв. метров недвижимости (в том числе 90 тыс. кв. метров жилья по программе реновации), возведение детсада и школы, а также создание 1,5 тыс. рабочих мест.