Ташкент, 20 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Узбекистана задержали девять человек по подозрению в причастности к террористической группировке «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе МВД республики.

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан Задержание подозреваемых в терроризме в Сурхандарьинской области Узбекистана 17 июля 2021 года

Операция по задержанию прошла 17 июля в Сырдарьинской области Узбекистана. Отмечается, что члены террористической организации были завербованы в России.

Злоумышленники оказывали материальную помощь боевиками и в будущем планировали выехать на территорию Сирии для участия в боевых действиях.

После возвращения в Узбекистан подозреваемые начали распространять идеи радикального экстремизма и терроризма среди своих знакомы, родственников, а также в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, в средине июня правоохранительные органы Узбекистана задержали шесть человек, подозреваемых в причастности к «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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