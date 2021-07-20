Берлин, 20 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Выделение средств Евросоюза Венгрии и Польше нужно заблокировать. Об этом заместитель председателя Европарламента, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барлей заявила в опубликованном 20 июля интервью изданиям медиагруппы Funke.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Евро

«Еврокомиссия должна немедленно действовать и заблокировать средства ЕС, особенно для Венгрии, но также и для Польши», — подчеркнула Барлей.

Её заявление связано с недовольством Брюсселя из-за законодательства этих восточноевропейских стран. Так, 8 июля в Венгрии начал действовать закон, который ограничивает информирование несовершеннолетних о гомо‑ и транссексуальности.

Польша беспокоит ЕС из-за того, что в марте премьер-министр Матеуш Моравецкий потребовал от Конституционного суда признать главенство польской конституции над европейским законодательством.

По словам Барлей, Еврокомиссии пора прекратить «отделываться отговорками». Она добавила, что предлагаемые меры должны затронуть правительства стран, а не обычных жителей.

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