Уфа, 20 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. 33-летний мужчина смертельно травмирован поездом в Башкирии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

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По предварительным сведениям, днем 19 июля на 1620 км пикет 1 около железнодорожной станции Уфа поездом был смертельно травмирован мужчина.

Сообщается, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время проводится доследственная проверка. Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО и железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии увеличилось число ДТП на железнодорожных переездах.