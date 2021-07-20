Москва, 20 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Московский художественный академический театр им. Горького продолжит сотрудничать с поп-певицей Ольгой Бузовой, несмотря на шквал критики в адрес её игры на сцене и участия в постановке «Чудесный грузин». Об этом заявила ТАСС пресс-атташе МХАТа им. Горького Виктория Мусина-Пушкина.

(сс) Okras Ольга Бузова

«Бузова, конечно, остается, она очень органична в этой роли [в постановке «Чудесный грузин»]. У нее несколько выходов, которые в сумме составляют 15 минут, она не ключевой персонаж», — сказала Мусина-Пушкина.

Она назвала предсказуемыми критические замечания со стороны ряда общественных и культурных деятелей: «Но мы считаем, что такие постановки имеют место быть в современном актуальном театре».