В Ярославле снова перекроют движение по Добрынинскому путепроводу
Ярославль, 20 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Ярославле снова будут перекрывать движение общественного и автомобильного транспорта по Добрынинскому путепроводу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент городского хозяйства.
Как рассказал на общегородском совещании директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, на данный момент работы на путепроводе идут с месячным опережением графика.
«Завершили приемку бетона с третьей по шестую опору. На сегодняшний день перешли к увязке с 1 по 3 опору. Это завершающий этап. Там, где требуется опалубка и армирование основного хода по правой стороне», — сказал директор ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.
В начале августа транспорт по Добрынинскому путепроводу ходить временно перестанет. Это необходимо по технологическому процессу самого ремонта.
«С 4 августа мы планируем ограничить движение по данному путепроводу. Схема полностью отработана и согласована с ГИБДД и транспортниками. Общественный транспорт также придется менять. Это технологический процесс, который связан с сопряжением левой и правой стороны. И приемке бетона. Нам необходимо снять все динамические нагрузки с данного путепровода на период набора прочности бетона. Это составит порядка 14 дней», — заявил Ярослав Овчаров.
Схему путей объезда для общественного и личного транспорта власти Ярославля обещали озвучить уже на этой неделе.
«Опасений никаких нет. Еженедельно этот объект мы обсуждаем на оперативных совещаниях и в штабах в правительстве. Он находится на особом контроле, ждем и надеемся на положительные заключения, чтобы в сентябре месяце приступить к работам, связанным с асфальтом», — завершил свой доклад на общегородском совещании глава департамента городского хозяйства.
Плановый ввод Добрынинского путепровода в эксплуатацию запланирован на 1 октября.