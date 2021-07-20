Ярославль, 20 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Ярославле снова будут перекрывать движение общественного и автомобильного транспорта по Добрынинскому путепроводу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент городского хозяйства.

City-yaroslavl.ru Добрынинский путепровод

Как рассказал на общегородском совещании директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, на данный момент работы на путепроводе идут с месячным опережением графика.

«Завершили приемку бетона с третьей по шестую опору. На сегодняшний день перешли к увязке с 1 по 3 опору. Это завершающий этап. Там, где требуется опалубка и армирование основного хода по правой стороне», — сказал директор ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

В начале августа транспорт по Добрынинскому путепроводу ходить временно перестанет. Это необходимо по технологическому процессу самого ремонта.

«С 4 августа мы планируем ограничить движение по данному путепроводу. Схема полностью отработана и согласована с ГИБДД и транспортниками. Общественный транспорт также придется менять. Это технологический процесс, который связан с сопряжением левой и правой стороны. И приемке бетона. Нам необходимо снять все динамические нагрузки с данного путепровода на период набора прочности бетона. Это составит порядка 14 дней», — заявил Ярослав Овчаров.

City-yaroslavl.ru Ремонтные работы

Схему путей объезда для общественного и личного транспорта власти Ярославля обещали озвучить уже на этой неделе.

«Опасений никаких нет. Еженедельно этот объект мы обсуждаем на оперативных совещаниях и в штабах в правительстве. Он находится на особом контроле, ждем и надеемся на положительные заключения, чтобы в сентябре месяце приступить к работам, связанным с асфальтом», — завершил свой доклад на общегородском совещании глава департамента городского хозяйства.

Плановый ввод Добрынинского путепровода в эксплуатацию запланирован на 1 октября.