Экс-главу Новосибирской области поздравили с 94-летием
Новосибирск, 20 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Владимиру Бокову, возглавлявшему Новосибирскую область в 1980-х годах, исполняется 94 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июля в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Анна Алябьева ИА REGNUM
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Ветерана труда, политика, хозяйственника Владимира Бокова с 94-летием поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В середине 1980-х годов Боков возглавлял Новосибирский облисполком.
По словам Локтя, Бокова «можно назвать патриархом новосибирской политики, человеком-эпохой». Он участвовал в строительстве Новосибирского метрополитена, ТЭЦ-5, электродного завода. В 1980-е годы возглавлял Новосибирскую область, в 1990-е — был депутатом.
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