Пермь, 20 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Пермском крае с начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции первым компонентом привиты 445,7 тыс. жителей. Полный курс вакцинации прошли 302,2 тыс. пермяков, сообщает краевой минздрав.

Permkrai.ru Вакцинация

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По данным ведомства, регион получил новую партию вакцины «Спутник V» — 17 100 комплектов двухкомпонентного препарата. Он уже распределён между клиниками Прикамья.

Напомним, прививочные кабинеты работают в 55 медицинских организациях. С начала 2021 года в регион поступило 505 283 комплекта вакцин. Из них 42 410 — «ЭпиВакКорона», 4 730 — «КовиВак», 458 143 — «Спутник V».