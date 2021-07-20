Волгоград, 20 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожароопасность установилась на большей части территории Волгоградской области. Воздух прогреется до +42 градусов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Жара

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Сильная жара ожидается 20 и 21 июля. В отдельных северных и юго-восточных районах региона, а также в Волгограде до 22 июля синоптики прогнозируют 4 класс горимости леса. В остальных районах с 20 по 22 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность по 5 классу горимости леса.

В Волгоградской области с 18 мая 2021 году установлен особый противопожарный режим.