Марбелья, Испания, 20 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на террасы ресторанов в испанской Марбелье возросло до 11. Об этом сообщает агентство EFE.

ДТП

Отмечается, что один человек, пострадавший в результате инцидента, находится в тяжёлом состоянии.

Накануне, 19 июля примерно в 15:15 по местному времени в Марбелье 30-летний гражданин Испании наехал на своём автомобиле на террасы кафе, где в этот момент располагались отдыхающие. По предварительной информации, мужчина, находившийся за рулём, не был пьян — анализ на алкоголь и наркотические вещества в его крови показали отрицательный результат. Вместе с испанцем в салоне автомобиля находились его родители.