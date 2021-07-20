Вашингтон, 20 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Утром 20 июля стоимость криптовалюты биткоин опустилась ниже $30 тыс. Об этом 20 июля свидетельствуют данные торгов на криптобирже Binance.

(сс) geralt Криптовалюта

При этом по данным на 09:40 мск за биткоин дают $29,7 тыс., в результате чего его стоимость за последние 24 часа снизилась на 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно, что недавно обнаруженная на Украине майнинг-ферма на самом деле использовалась для добычи и продажи карточек из игры FIFA.