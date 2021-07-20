Деревня Агалатово, Ленинградская область, 20 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Частную подземную тюрьму на территории коттеджа в Ленинградской области засыпали землей.

AlexVan Тюрьма

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году во время проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела по особо тяжкому преступлению следователи вышли на заброшенный коттеджный поселок на территории Агалатовского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Во время обыска одного из домов оперативники нашли подземный бункер, который был переоборудован в тюрьму с тремя камерами, с двухъярусными железными кроватями и замками из СИЗО «Кресты». Выяснилось, что территория и частная тюрьма принадлежали бывшему сотруднику петербургского управления ФСИН, который в 2004 году ушел на пенсию.

В настоящий момент на территории коттеджа ведутся работы, экскаватор закапывает вход в подземную часть коттеджа, сообщают СМИ.