Нальчик, 20 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии раскрыта деятельность подпольного алкогольного производства. Её организовал в частном домовладении житель селения Урвань. В отношении хозяина незаконного цеха возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили 20 июля в пресс-службе МВД по региону.

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Из подробностей расследования известно, что для нелегального производства алкоголя 36-летний подозреваемый приобрел необходимое оборудование, в том числе фильтр для очистки воды, ёмкости объёмом 200 л и 750 л, водяной насос, шланги, а также стеклянную тару. В ходе обыска было обнаружено свыше полутора тысяч бутылок готовой продукции на сумму более 316 тыс. рублей, при исследовании которой оказалось, что она не соответствует ГОСТу. При этом бутылки не были оклеены специальными акцизными марками.

Владелец контрафактного производства признался, что спиртосодержащую жидкость он приобрел у незнакомого мужчины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, к нему причастные.