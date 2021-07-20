Симферополь, 20 июля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Крыму приступили к выплатам компенсаций владельцам автомобилей, утонувших при летних наводнениях. На 19 июля уже выплачено 4,5 млн рублей, сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Https://rk.gov.ru/ Наводнение в Крыму

«В пятницу начался приём заявлений от крымчан, чьи автотранспортные средства пострадали в результате ЧС. За первый день было принято 220 заявлений. На сегодня отработано 48 заявлений. Работа по выплатам продолжается», — написал Аксёнов.

Он напомнил, что подать заявление можно до 10 августа 2021 года, заявления, поступившие после этой даты, рассматриваться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−18 июня в результате сильных ливней наводнения произошли в Керчи и в Ялте. Пострадали десятки людей, сотни потеряли имущество.