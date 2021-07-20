Вашингтон, 20 июля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Американский клинический диетолог Викки Петерсен назвала причины появления изжоги и перечислила эффективные методы борьбы с ней, сообщает Digital Journal.

Martin Vorel Врач

Главными причинами изжоги являются курение, ожирение, стресс, употребление большого количества кофеина, диета с высоким содержанием жиров или грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

Она отметила, что курение и кофеин способны ослабить нижний пищеводный сфинктер, который должен предотвращать попадание еды из желудка обратно в пищевод.

Очень часто, уточнила она, у людей с избыточным весом бывают ослаблены мышцы живота и, как следствие, диафрагма, участвующая в работе пищеварительного тракта. Неправильная их работа приводит к проблемам с перевариванием пищи и к изжоге.

Для предотвращения изжоги Петерсен посоветовала есть медленно и хорошо пережевывать пищу. Кроме того, не стоит ложиться спать после еды. Спортом лучше заниматься на голодный желудок, а после еды немного прогуляться, поскольку ходьба способствует хорошему пищеварению.

Как сообщало ИА REGNUM, боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, а также ощущение слабости, спутанность речи и изжога являются симптомами, которые могут указывать на развитие инфаркта, ранее сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Также факторами риска являются повышение «плохого» холестерина низкой плотности, понижение «хорошего» холестерина высокой плотности и высокий сахар. Кроме того, в этом списке — курение, ожирение и отсутствие физической активности, добавил Мясников.

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