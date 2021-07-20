Москва, 20 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Российская валюта начала неделю с просадки. Опустившись к недельным минимумам, рубль финишировал вблизи нижней границы диапазона по итогам сессии понедельника (19 июля). Пара доллар/рубль, которая в моменте касалась отметки 74,62 руб., закрылась на уровне 74,54 руб., потеряв за сессию почти 0,7%. Об этом 20 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, просадка рубля выглядела закономерно, учитывая всё происходящее на мировых рынках, которые пережили «черный понедельник», оказавшись во власти «агрессивных продаж». Эксперт отметил, что растущее число заражений коронавирусом по всему миру послужило триггером для массового «бегства от рисков», поскольку инвесторы опасаются, что третья волна пандемии может задушить и без того хрупкое восстановление глобальной экономики.

Переславский добавил, что масла в огонь подлила реакция рынка на решение об увеличении добычи ОПЕК+. Обвал цен на черное золото почти на 7% говорит о переоценке ожиданий относительно баланса. Сочетание тревожных «вирусных» сигналов и наращивание производства картелем создает угрозу профицита мирового предложения вместо восстановления баланса, отметил он.

По его словам, падение рисковых активов может получить развитие по мере поступления негативных новостей, что подпитает дальнейший рост доллара в ущерб нашей валюте. В этом контексте есть угроза тестирования зоны 75−75,20 руб. в ближайшей перспективе. Евро/рубль может расположиться над уровнем 88 руб., если, конечно, ЕЦБ не ударит по единой валюте откровенно голубиным тоном на предстоящем заседании, которое состоится в четверг, 22 июля, считает эксперт.