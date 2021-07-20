Кемерово, 20 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. С начала сезона активности клещей в медицинские организации Кузбасса с жалобами на присасывание клещей обратились 27 403 человек, из них детей и подростков до 17 лет — 5713 человек.

Andy Murray Клещ

За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 756 человек, в том числе детей — 113. С подозрением на клещевые инфекции в медицинские организации госпитализировано 243 человека. Зарегистрирован один больной с диагнозом «моноцитарный эрлихиоз человека», 14 больных клещевым вирусным энцефалитом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2021 года с жалобами на присасывание клещей обратились 25 507 жителей Кузбасса, из них детей и подростков до 17 лет — 5401 человек.

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