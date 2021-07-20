Вашингтон, , 10:05 — REGNUM С 23 июля министр обороны США Ллойд Остин отправится в поездку, и в ходе нее посетит Аляску, а также приедет с визитом во Вьетнам, Сингапур и на Филиппины. Об этом 20 июля говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби, обнародованном на сайте американского оборонного ведомства.

Уточняется, что во время своей поездки Остин проведет встречи с ключевыми руководителями иностранных государств для укрепления отношения стран в сфере обороны.

Кроме того, указывается, что он также встретится с рядом высокопоставленных официальных лиц.

При этом отмечается, что в Сингапуре глава Пентагона будет принимать участие в серии лекций, которые организованы Международным институтом стратегических исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что министерство обороны США не выступает с утверждениями о том, что Россия якобы может иметь отношение к проявлению у американских госслужащих в Вене симптомов, схожих с теми, которые ранее наблюдались у американских дипломатов на Кубе и стали известны как «гаванский синдром».