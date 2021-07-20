Москва, 20 июля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Развитие экосистем повлечет за собой угрозу экономике России. К такому выводу пришли в Ассоциации банков России (АБР) на основе анкетирования 26 кредитных организаций, проведённого после публикации Банком России доклада об экосистемах и подходах к их регулированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

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В письме на имя заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова, на которое ссылается газета «Известия», банкиры указывают на то, что учётные единицы экосистем (баллы и бонусы) всё сложнее отделить от денежных суррогатов, а это может повлечь риски для национальной платёжной системы и финансовой стабильности страны. Кроме того, есть риск манипулирования потребителем с помощью внутренних правил эмиссии, неподконтрольных Банку России.

Ещё одной угрозой авторы письма видят доминирование зарубежных экосистем. Также вызывает беспокойство банков и развитие государственных экосистем, что, по их мнению, может привести к ограничению роста частного бизнеса.

Эксперты отмечают, что экосистемы только начинают своё развитие, поэтому сегодня очень важно правильно выстроить регулирование и определить ограничительные меры.

В Банке России изданию подтвердили получение письма и сообщили, что рассмотрят его при подготовке итоговой версии доклада об экосистемах и подходах к их регулированию.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит определённые риски в развитии экосистем, над которыми сейчас работают крупнейшие банки и IT-компании, и готовит в связи с этим возможные меры для регулирования. В их числе Набиуллина назвала риски неправомерного использования персональной информации и риски, связанные с искажением конкуренции.