Очёр, Пермский край, 20 июля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Очёрском городском округе Пермского края двух местных жителей обвиняют в изнасиловании девушки, удерживании ее в погребе и угрозе убийством, сообщает СУ СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

По данным следствия, в июле 2021 года пьяные мужчины заманили девушку в дом, избили ее и, угрожая убийством, изнасиловали. После этого девушку бросили без одежды в погреб частного дома, где удерживали около трех часов. Периодически жертву вызволяли для того, чтобы продолжить сексуальное насилие.

Сбежать девушке помог собутыльник насильников. Он вызволил ее из погреба, когда злоумышленники уснули.

Мужчины задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет предъявлено обвинение.