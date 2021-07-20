Москва, 20 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Начались работы по возведению моста через Москву-реку в районе Московского международного делового центра «Москва-Сити». Об этом 20 июля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва Сити

Строительство ведётся в рамках соглашения по прокладке Северного дублёра Кутузовского проспекта.

«Автодорожная концессия по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве — как по своим размерам, так и в финансовом плане — инвестор вложит в создание трассы более 50 млрд рублей. Сейчас строители приступили к возведению важной части будущего дублёра — моста вблизи «Москва-Сити», — рассказал заместитель мэра.

Он уточнил, что эти работы, согласно планам, завершат в 2022 году, а ещё через год жители столицы смогут пользоваться Северным дублёром уже полноценно. Одновременно с возведением моста ведутся работы по строительству основного хода новой магистрали.

Напомним, что Северный дублёр Кутузовского проспекта планируется сделать платным.