Горно-Алтайск, 20 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Республике Алтай перед судом предстанет бывший заместитель министра регионального развития. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону, её обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате.

Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Сирота

По данным ведомства, в 2017—2018 годы чиновник санкционировала покупку для детей-сирот непригодных для проживания квартир. В результате министерству был нанесён ущерб в размере более 13 млн рублей. Кроме того, моральный и материальный вред был нанесён 12 сиротам, которым пришлось самим заняться ремонтом помещений.

Кроме того, в 2018 году, занимая должность в совете депутатов Чемальского района, она совершила растрату в размере свыше 27 тыс. рублей. Деньги она потратила на торжества по случаю назначения на должность.