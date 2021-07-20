Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Жительница Калининского района Санкт-Петербурга пожаловалась на отсутствие вакцины от коронавирусной инфекции в своей поликлинике №54. Запись на прививку там осуществляется лишь на август. Об этом 20 июля в одной из социальных сетей сообщила Виолетта З.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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По словам горожанки, 19 июля она пришла по предварительной записи на вакцинацию в поликлинику №54 Калининского района, но привиться так и не смогла.

«Меня и всех пришедших по записи развернули, сказав вакцина кончилась. Запись после 08.08.21. Позвонила на горячую линию по телефону 122. Там сказали, что по их данным вакцина у них еще есть. Но перезаписали на 03.08.21. Супер работа нашей медицины», — возмутилась Виолетта.

ИА REGNUM обратилось за комментарием в пресс-службу вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, отвечающего за сферу здравоохранения города, но оперативно получить разъяснения по данному случаю не удалось.

Добавим, с начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1 183 773 человека, из них 819 039 полностью завершили цикл вакцинации. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 1 276 822 комплекта. Запас вакцины в городе — 94 612 комплектов доз.