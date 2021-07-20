Калуга, 20 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Калужскую область поступило 241 тыс. 578 комплектов вакцины от COVID-19. Привито 208 тыс. 960 человек, сообщает 20 июля корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства здравоохранения.

Минобороны России Вакцинация

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Активно прививочная кампания проводится в Барятинском, Боровском, Жуковском, Медынском, Перемышльском районах. Однако низкий охват населения вакцинацией наблюдается в Дзержинском, Жиздринском, Износковском, Козельском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком, Мещовском, Сухиничском, Ульяновском, Хвастовичском районах и Обнинске.

В регионе в течение последних трёх недель замедлились темпы заболеваемости коронавирусом среди подростков в возрасте 15−17 лет, но высокие показатели заболеваемости продолжают держаться в возрастных группах 18−29 лет, 30−49 лет и старше 50 лет.