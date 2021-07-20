Кемерово, 20 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Заместитель прокурора Кемеровской области — Кузбасса утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о растрате денежных средств участников долевого строительства жилищного комплекса «Старт». Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обманутый дольщик

По версии следствия, с февраля 2015 по сентябрь 2019 года фактический руководитель организации-застройщика жилого дома привлек денежные средства граждан — участников долевого строительства в сумме 323 млн 965 тыс. руб.

При этом, зная, что обязательства по строительству дома должны быть исполнены в срок до марта 2016 года, растратил по своему усмотрению 190 млн. 289 тыс. руб.

В результате жилой дом не был сдан в эксплуатацию в установленный срок, что причинило 218 участникам долевого строительства ущерб в особо крупном размере. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере»).

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года в Кузбассе вынесен приговор по уголовному делу об обмане дольщиков. Установлено, что с марта 2012 года по декабрь 2016 года обвиняемый, являясь соучредителем и директором ООО «Тибет СВ», с использованием служебного положения похитил вверенные ему денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома.

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