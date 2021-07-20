Екатеринбург, 20 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Ремонт и строительство скоростной трассы Казань — Екатеринбург полностью обойдутся в 493 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства журналистам.

Kosun Строительство трассы

На бесплатные участки трассы (547 км) будет выделено 232,9 млрд рублей. Строительство платного участка выйдет в 260 млрд рублей.

Окончательную стоимость работ назовут по итогам государственной экспертизы в 2022 году. В ведомстве подчеркнули, что средства Фонда национального благосостояния на строительство и ремонт трассы использоваться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее строители назвали стоимость проекта нового участка трассы.