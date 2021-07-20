Симферополь, 20 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, к верующим он обратился со страницы в социальной сети 20 июля.

Мечеть

«Этот древний праздник знаменует завершение паломничества к святыням Ислама. В этот день совершается обряд жертвоприношения, свидетельствующий об искренней преданности вере предков. Курбан-байрам олицетворяет духовность и великодушие, единство и справедливость, доброту и заботу о ближних, милосердие и уважительное отношение к истории. Эти ценности очень важны для нашего многонационального Крыма», — написал Аксёнов.

Глава Крыма пожелал крымчанам счастья и благополучия, здоровья и успехов.

Отметим, что в Крыму день празднования мусульманами Курбан-байрама, 20 июля, объявлен выходным днём.