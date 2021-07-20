Томск, 20 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В конце 2020 года в Томской области численность детей (от 0 до 14 лет), состоящих на учёте в онкологическом диспансере, составила 162 человека, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 28,6% (в конце 2015 года — 126). Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в Томскстате.

Пресс-служба Онкоцентра на имя директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Пациенты онкоцентра

Всего в регионе в 2020 году зарегистрирован 4871 новый случай заболеваний злокачественными новообразованиями. Это на 8,9% меньше, чем в 2019 году (5349).

По состоянию на конец прошлого года в Томском онкодиспансере на учёте состояли 28,7 тыс. человек. Рост по сравнению с 2019 годом составил 4,1% (на 1,1 тыс. человек), по сравнению с 2015 годом — 28,1% (на 6,3 тыс. человек).

По данным статистиков, на возрастную группу от 60 лет и старше в 2020 году приходилось 72% случаев впервые выявленных заболеваний.

Добавим, в Томской области показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями выше, чем по России в целом. В 2020 году уровень первичной заболеваемости в регионе был выше на 19,1%, чем по России.

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