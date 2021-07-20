Амстердам, 20 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Нидерландах фирма MasterMilo создала танк на основе Renault Clio. Демонстрационное видео с тестами необычной машины размещено на канале компании в YouTube.

MasterMilo Танк на базе Renault Clio

Специалисты MasterMilo установили на колёса Clio гусеницы, а сверху — самодельную башню танка.

Стоит отметить, что четырехцилиндровый мотор легковушки справился с такой нагрузкой, несмотря на белый дым, идущий из выхлопных труб. Что же касается сцепления, которое делает все возможное, чтобы передать крутящий момент от двигателя на тяжелые гусеницы, то оно получило экстремальную нагрузку. Удивительно, как оно не вышло из строя после таких резвых заездов.

Ранее в РФ был зарегистрирован вездеход 4×4, который похож на мелкосерийный автомобиль «Шерп». Вездеход получил короткую базу, шины сверхнизкого давления и угловатый кузов. Название новинки не сообщается. Разработал модель предприниматель Александр Андреев.

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