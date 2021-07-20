Ставрополь, 20 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Коллективный иммунитет к COVID-19 на Ставрополье может сформироваться лишь к осени 2021 года. Несмотря на высокие темпы иммунизации в целом по краю, срок выработки коллективного иммунитета отодвигается из-за прироста новых случаев заражения и отставания ряда территорий по прививкам. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«Вместе с тем кампания по иммунизации пока далека от завершения. Даже если сохраним сегодняшнюю динамику, коллективный иммунитет в крае сможем сформировать не раньше осени. <…> К сожалению, на Ставрополье еще немало территорий, где вакцинация проходит недостаточно быстро и наблюдается прирост заболевших коронавирусом», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Напомним, к 20 июля на Ставрополье привиты первым компонентом вакцины свыше 487 человек, из них 331 тыс. жителей привиты вторым компонентом. Всего необходимо привить 1,3 млн человек, что составляет 46,56% населения региона. План выполнен пока на 37,5%.

Читайте также: На Ставрополье привились от коронавируса почти 486 тыс. жителей