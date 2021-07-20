Уфа, 20 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +35°С ожидается в Башкирии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что 21 и 22 июля в Башкирии ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами ливни и град. При грозах в регионе ожидается шквалистое усиление ветра. Температура воздуха в Башкирии днем может подняться до +35°С.

Отмечается, что в южных районах республики сохраняется чрезвычайный класс пожарной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в одном из районов Башкирии выпал крупный град.