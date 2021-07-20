Вашингтон, 20 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Российский баскетболист Павел Савков снял свою кандидатуру с драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 20 июля сообщил журналист Джонатан Гивони.

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Предыдущий сезон 19-летний защитник провёл в клубе третьего испанского дивизиона «Ираурги», за который сыграл 28 матчей. В среднем за игру он набирал 12,82 очка.

На его счету один матч в составе сборной России. 19 февраля он сыграл против команды Эстонии (75:52), проведя на площадке 5 минут 58 секунд и набрав три очка.

Драфт НБА состоится в ночь на 30 июля.