В Сальвадоре удвоят численность армии для борьбы с насилием
Сан-Сальвадор, 20 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Найиб Букеле приказал удвоить численность личного состава вооруженных сил в рамках четвёртого этапа правительственного плана по борьбе с насилием. Об этом сообщает Prensa Latina.
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Найиб Букеле
Букеле сообщил, что реализация этапа займет пять лет, он будет заключаться в объединении солдат с Национальной гражданской полицией для проникновения на территории, где доминируют преступные банды.
Президент подтвердил, что банды являются величайшим внутренним врагом страны, и призвал министра обороны Сальвадора Рене Мерино удвоить численность военнослужащих, чтобы противостоять преступникам.