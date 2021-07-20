Сан-Сальвадор, 20 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Найиб Букеле приказал удвоить численность личного состава вооруженных сил в рамках четвёртого этапа правительственного плана по борьбе с насилием. Об этом сообщает Prensa Latina.

Presidencia.gob.sv Найиб Букеле

Букеле сообщил, что реализация этапа займет пять лет, он будет заключаться в объединении солдат с Национальной гражданской полицией для проникновения на территории, где доминируют преступные банды.

Президент подтвердил, что банды являются величайшим внутренним врагом страны, и призвал министра обороны Сальвадора Рене Мерино удвоить численность военнослужащих, чтобы противостоять преступникам.