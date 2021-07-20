Ижевск, 20 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Удмуртии проводится проверка в связи с массовой гибелью пчёл на территории республики. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Пасека

По предварительных данным, гибель насекомых зафиксирована в пяти районах республики. В минсельхоз Удмуртии поступили сообщения о гибели около 400 пчелосемей.

«Прокуратура проверит соблюдение ветеринарных правил и норм, исполнение требований безопасности при обращении с пестицидами и агрохимикатами», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о массовой гибели пчел в Сарапульском районе. На место для проведения эпизоотического обследования выехала комиссия, в состав которой вошли представители управлений ветеринарии и сельского хозяйства районной администрации. По предварительным данным, пострадали около 12 хозяйств.

Также о гибели около 400 пчелосемей или 0,8% от общего числа сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова, отметив, что это произошло из-за «неаккуратной работы с пестицидами».

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