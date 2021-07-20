Кемерово, 20 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней сотрудницы салона связи из Новокузнецка, обвиняемой в совершении четырёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны телефонных переговоров граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), четырёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 4 ст. 274.1УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Сотовый телефон

Как стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу, в период с сентября по октябрь 2020 года обвиняемая в одном из интернет-каналов увидела объявление о денежном вознаграждении за предоставление сведений о телефонных соединениях абонентских номеров сотовой компании. Будучи специалистом салона связи, молодая женщина решила подзаработать.

Она связалась с не установленным следствием лицом, которое сообщило ей четыре номера сотовых телефонов, детализацию разговоров с которых необходимо предоставить.

После чего женщина, используя служебное положение, осуществила доступ к базе данных и скопировала необходимую информацию. Затем она отправила данные сведения заказчику электронной почтой.

Со следствием женщина сотрудничала, вину признала.