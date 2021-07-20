Новосибирск, 20 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области принята новая мера поддержки детей-сирот. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, им начнут выдавать сертификаты для приобретения жилья.

Пресс-служба минстройтранса Алтайского края Новое жильё для детей-сирот

По словам замминистра труда и соцразвития региона Ольги Потаповой, в 2021 году на обеспечение жильем сирот из бюджета выделено более 1254 млн рублей. Отмечается, что это позволит приобрести около 800 квартир.

«Новая региональная мера поддержки — социальный сертификат — позволит увеличить этот показатель. Прием документов для включения в реестр заявителей на предоставление сертификатов стартует с 26 июля текущего года», — добавила она.

Размер выплаты по сертификату составит около 1,6 млн рублей. Цифра была рассчитана, исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья по области.