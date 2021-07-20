Ташкент, 20 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля 2021 года численность населения Узбекистана составила 34,86 млн человек, сообщили в телеграм-канале государственного комитета по статистике.

RitaE Население

Численность городского населения составила 17,7 млн человек, или 50,8%, сельского — 17,2 млн человек, или 49,2%. За год численность населения Узбекистана увеличилась на 665,8 тыс. человек, или на 1,95%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 год численность населения Узбекистана увеличилась на 653,7 тыс. человек, до 34,5 млн. Таким образом, в первой половине 2021 года прирост населения республики ускорился.

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