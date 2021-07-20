Пекин, 20 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Восемь человек погибли в результате обрушения незаконно возведенного дома в восточно-китайской провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Sledcom.ru Обрушение здания

Часть жилого дома, который строился в поселке Даху окружного города Енань, находящегося под управлением города Саньмин, обрушилась днем 17 июля, в результате чего погибли 10 человек. Жертвы были извлечены из-под завалов примерно в 20:30 вечера и немедленно доставлены в больницу, согласно муниципальному правительству Енаня.

Позже было подтверждено, что восемь человек погибли. Двое находятся в стабильном состоянии. В настоящее время проводится расследование причин трагедии.