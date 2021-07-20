Гремячинск, Пермский край, 20 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Пермском крае суд вынес приговор в отношении главного бухгалтера Гремячинской районной больницы. Женщина признана виновной во взяточничестве, сообщает краевая прокуратура.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Установлено, что в 2014—2015 годах главбух получала от предпринимателя деньги за заключение с клиникой госконтрактов на поставку детского питания. Общий размер взятки составил свыше 106 тыс. рублей. Они полагались за ускорение перечисления оплаты по договору, а также за создание преимущества при организации и проведении больницей аукциона, вследствие которых бизнесмен стал победителем торгов.

Главного бухгалтера больницы приговорили к штрафу в 1 млн рублей. При вынесении приговора суд учел явку с повинной. В скором времени суд рассмотрит и дело в отношении взяткодателя.