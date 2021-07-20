Москва, 20 июля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Росавиация отказала авиакомпаниям в выдаче допусков на осуществление рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, говорится в приказе агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Отмечается, что всего было более 230 заявок, в том числе от авиакомпаний Azur air, «Россия», «Уральские авиалинии», S7 и Nordwind.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта Хургада и Шарм-эш-Шейх после визита туда российской делегации экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент России Владимир Путин отменил действие своего указа от 2015 года о запрете полётов российских авиакомпаний на египетские курорты.

Сообщалось, что вопрос о разрешённом количестве авиарейсов будет решён на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что чартерные авиарейсы на курорты Египта могут возобновиться уже в текущем месяце.