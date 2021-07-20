Сочи, Краснодарский край, 20 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Количество специалистов в офисах МФЦ на территории Сочи увеличат в связи с возросшей в период курортного сезона загрузкой, об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудница МФЦ

«По результатам мониторинга мы выявили проблему с очередями в центрах «Мои документы» в Сочи и решили привлечь «трудовой десант» из других районов края — универсальных специалистов, которые помогут справиться с текущей ситуацией», — рассказал директор государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» Валерий Середа.

Причина очередей в МФЦ — увеличение перечня услуг, рост желающих приобрести и оформить недвижимость в Сочи, а также увеличение количества социальных выплат. В результате было принято решение привлечь к работе в МФЦ ещё 30 специалистов.