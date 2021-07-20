Киев, , 09:43 — REGNUM Через год полуостров Крым будет отнят у России и возвращен в состав Украины. Об этом 20 июля заявил бывший украинский президент, лидер украинской партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший украинский лидер поздравил в своем сообщении всех мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что этот праздник «вдохновляет делать добро, быть послушным и милосердным».

Кроме того, Порошенко пожелал всем украинским мусульманам и крымским татарам в Курбан-байрам «счастья, гармонии, благополучия».

«Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымские татары будут свободно праздновать Курбан-байрам», — говорится в его сообщении.

«В следуюшем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!», — также написал в своем сообщении экс-президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля экс-начальник Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк заявил, что прямое военное вторжение стран НАТО в Крым поможет Киеву захватить российский полуостров.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.