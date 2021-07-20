Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не согласилась с предположением о том, что США из экономических соображений не вводят санкции против Китая, хотя и обвиняют эту страну в «злонамеренной деятельности» в киберпространстве. Об этом Псаки заявила 19 июля на регулярном брифинге для журналистов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (сс) The White House

Представители СМИ попросили её пояснить, почему ограничения против России, которая якобы причастна к кибератакам, вводятся, но к Китаю такие же меры Вашингтон не применяет. Псаки ответила, что США намерены предпринять в случае с Китаем действия «иным образом, но так же, как было и в случае с Россией».

«Мы не проводим различия между осуждением со стороны США и последствиями [иного рода]», — сказала пресс-секретарь президента США.

Псаки также фактически спросили о том, не воздерживаются ли США от санкций, чтобы себе не навредить. Ведь американская экономика зависит от китайского импорта, а объём товарооборота с Пекином гораздо больше, чем с Москвой.

Представитель Белого дома подчеркнула, что администрация США относится к действиям против своей страны и организаций «со всей серьёзностью». Она напомнила, что четырём предполагаемым хакерам, якобы связанным с властями Китая, в США предъявили заочные обвинения.

Она добавила, что Вашингтон сохраняет за собой возможность предпринять дополнительные действия, когда это будет оправдано. Текущие меры — не окончательные по отношению к деятельность Китая или РФ в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США обвинили во взломе корпорации Microsoft хакеров, якобы связанных с министерством государственной безопасности КНР.

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