Москва, 20 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Москве с 29 по 30 июля пройдут тестовые испытания системы онлайн-голосования, сообщает 20 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Хакеры

В этот период будет проводиться тестовое голосование, которое позволит проверить исправность системы в условиях больших нагрузок, а также её готовность к внешним атакам.

«Проконтролировать исправность системы смогут не только разработчики и обычные москвичи, но и хакеры. Те из них, кто сумеет взломать систему или оказать существенное влияние на ее работу, получат денежное вознаграждение», — говорится в информации на сайте.

Принять участие в испытаниях смогут совершеннолетние жители Москвы, имеющие учётную запись на портале mos.ru.