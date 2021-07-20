Ливерпуль, Великобритания, 20 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Эвертон» отстранил игрока основной команды, пока до полиция проводит расследование в его отношении. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба клуба.

Håkan Dahlström Футбол

Отмечается, что «Эвертон» выразил готовность сотрудничать с полицией. Имя игрока не называется, а в клубе сказали, что не будут делать дополнительных заявлений по этому поводу.

Ранее английское издание The Sun сообщило, что 16 июля в Манчестере был арестован футболист по подозрению в сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетнего. В доме подозреваемого провели обыск, после чего спортсмена отпустили под залог, ведётся следствие.