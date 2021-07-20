Нальчик, 20 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии окажут поддержку малоимущим семьям на Курбан-байрам. Свыше тысячи нуждающихся семей получат мясо жертвенных животных. Благотворительная акция организована по инициативе Духовного управления мусульман республики, сообщили в организации.

cheeky bandari Мясо для Курбан-байрам

Денежные средства на ее проведение собраны при участии главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и других неравнодушных жителей региона. Помощь будет оказана и семьям сирийских беженцев, проживающих на территории республики.

Как напомнил муфтий КБР Хазраталий Дзасежев, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции праздничные мероприятия будут организованы в условиях ограничений. Верующих попросили не собирать большие семейные торжества, все массовые мероприятия отменены.

Напомним, 20 июля в Кабардино-Балкарии предоставлен выходной день в связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.

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